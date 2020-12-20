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Çan Belediyesi salep fidanlarını toprakla buluşturdu

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 20.12.2020 16:10 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, üretime ve üretmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.Çan Belediyesi göreve başladığı ilk günden beri üretime ve üretmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Çanakkale’nin Çan Belediyesi, üretime ve üretmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Çan Belediyesi göreve başladığı ilk günden beri üretime ve üretmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz ay toprak hazırlığı ve alan düzenlemesi yapılan salep fidanlarının toprakla buluşturulduğunu belirten Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Bugün saat 10.00’da salep fide dikimini meclis üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirerek, toprağa ektiğimiz saleplere can suyunu verdik. Önümüzdeki günlerde ikinci parti ekimleri gerçekleştireceğiz. Amacımız üreticilerimize farkındalık oluşturup, öncülük etmek ve pazar payı yüksek olan salep ekimini ilçemizde yaygınlaştırmak. Sürecin başından beri bizlere destek olan il ve ilçe tarım müdürlüğümüze de tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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