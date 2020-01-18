YURTHABER
  4. Çan Belediyesi Taekwondo kulübü başarılarını başkan Öz ile paylaştı

Çan Belediyesi Taekwondo kulübü başarılarını başkan Öz ile paylaştı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Bir çok başarıya imza atan Çan Belediyesi Taekwondo Kulübü Sporcuları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret ettiler.Antrenörleri Bilge Yılmaz öncülüğünde, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret eden taekwondocu genç sporcular, turnuvalar hakkında Başkan Öz’e bilgi verip, başarılarını birlikte kutladılar.Çan Belediyesi Taekwondo Kulübü sporcularının başarılarından ve ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Öz, “ Öncelikle ben tüm kulüp sporcularımızı ve dereceye giren genç taekwondocu kardeşlerimizi kutluyorum.

Bir çok başarıya imza atan Çan Belediyesi Taekwondo Kulübü Sporcuları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret ettiler.
Antrenörleri Bilge Yılmaz öncülüğünde, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ü makamında ziyaret eden taekwondocu genç sporcular, turnuvalar hakkında Başkan Öz’e bilgi verip, başarılarını birlikte kutladılar.
Çan Belediyesi Taekwondo Kulübü sporcularının başarılarından ve ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Öz, “ Öncelikle ben tüm kulüp sporcularımızı ve dereceye giren genç taekwondocu kardeşlerimizi kutluyorum. Belediyemizi temsilen bugüne kadar katıldığınız her turnuvalarda başarıyla dönmeniz bizleri ilçemiz adına gururlandırıyorlar. Biz sporcularımıza her zaman desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Başarılarını bizimle paylaşan sporcularımızın heyecan ve mutlulukları bizimde mutluluğumuz oldu. Bu genç sporcularımızı başarıya hazırlayan Bilge hocamıza da başarılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Muhtarlar 1915 Çanakkale boğaz köprüsü inşaatını gezdiMuhtarlar 1915 Çanakkale boğaz köprüsü inşaatını gezdi
Bozcaada’nın su sorunu çözülüyorBozcaada’nın su sorunu çözülüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:58
Sabah
08:27
Öğle
13:29
İkindi
16:00
Akşam
18:22
Yatsı
19:45

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Ata Eczanesi
Merkez
Özdemir Eczanesi
Merkez
Kepez Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Mine Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler

Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.