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Çan Belediyesi yeni basketbol sahası yapımını tamamladı ve mevcut halı saha yeniledi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 25.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi ilçedeki spor alanlarını arttırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.Çan Belediyesi İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesislerindeki Basketbol Sahası yapımı tamamlanarak kullanıma açıldı ve Gazi Mustafa Kemal Halı Sahasının zemin halısı, brandası ve tribünlerini tamamen yenileyerek yeni görünümüyle hizmete açıldı.Tamamlanan Basketbol ve Halı Saha çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Vatandaşlarımız için sportif alanları arttırmak adına yeni sahalar yapıyor, mevcut olan sahaların da koşullarını iyileştiriyoruz.

Çan Belediyesi ilçedeki spor alanlarını arttırmak ve vatandaşların daha iyi koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.
Çan Belediyesi İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesislerindeki Basketbol Sahası yapımı tamamlanarak kullanıma açıldı ve Gazi Mustafa Kemal Halı Sahasının zemin halısı, brandası ve tribünlerini tamamen yenileyerek yeni görünümüyle hizmete açıldı.
Tamamlanan Basketbol ve Halı Saha çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Vatandaşlarımız için sportif alanları arttırmak adına yeni sahalar yapıyor, mevcut olan sahaların da koşullarını iyileştiriyoruz. Göreve geldiğimizde İsmet İnönü Parkı Sosyal Tesislerimizde ihtiyaç olan Basketbol Sahası yapılmasını gündeme almıştık ve yapımını tamamlayarak kullanıma açtık. Ayrıca mevcut halı sahamızın bakıma ve yenilenmeye ihtiyacı vardı. Zeminini, halısını, üst brandasını ve tribünlerini tamamen yenileyerek uzun kış gecelerinde spor aktivitesi yapacak vatandaşlarımızın hizmetine açtık” dedi.

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