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  4. Çan Belediyesi’nden tiyatro etkinliği

Çan Belediyesi’nden tiyatro etkinliği

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 11.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Çan Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinlikleri Çan halkıyla buluşmaya devam ediyor.Çan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro gösterisiyle , Çanlıların güzel bir akşam geçirmesi sağlandı.

Çan Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinlikleri Çan halkıyla buluşmaya devam ediyor.
Çan Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak düzenlediği tiyatro gösterisiyle , Çanlıların güzel bir akşam geçirmesi sağlandı. Çan Belediyesi Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilen Seksenler dizisinin sevilen yüzü 46’lık Basri karakterine can veren Mehmet Elmas’ın tek kişilik “ Dinle Küçük Adam” adlı tiyatro gösterisiyle salonu dolduran Çanlılar, güzel bir gece geçirirken, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “ İlçemizde sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam edecek. Bu akşam burada Mehmet Elmas beyin “ Dinle Küçük Adam” adlı tek kişilik tiyatrosunu halkımız ile buluşturduk. Sanata ve sanatçıya değer veren anlayışımızın devam edeceği etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Öz, sanatçı Mehmet Elmas’a oyunu sonunda Çanlılar adına teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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