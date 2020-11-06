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Çan Belediyesi’nden üreticilere destek

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.11.2020 15:14 | Son Güncelleme

Çan Belediyesi, ’Daha Fazla Üreten Çan’ sloganıyla başlattığı projeleriyle hem üreticiye destek oluyor, hem de bölgeye katma değer kazandırıyor.Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ikliminde yetiştirilen Çan bölgesinin mahsullerini markalaştırmak ve bölge sınırlarını aşıp, ülkenin dört bir yanına tanıtmak amacıyla üreticilerin ürünlerini destekliyor.Belediye Başkanı Bülent Öz, pandemi koşullarından dolayı sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği tanıtımda, "Çan Belediyesi olarak SalÇAN isim hakkını alarak salçamızı markalaştırdık.

Çan Belediyesi’nden üreticilere destek

Çan Belediyesi, ’Daha Fazla Üreten Çan’ sloganıyla başlattığı projeleriyle hem üreticiye destek oluyor, hem de bölgeye katma değer kazandırıyor.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ikliminde yetiştirilen Çan bölgesinin mahsullerini markalaştırmak ve bölge sınırlarını aşıp, ülkenin dört bir yanına tanıtmak amacıyla üreticilerin ürünlerini destekliyor.
Belediye Başkanı Bülent Öz, pandemi koşullarından dolayı sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği tanıtımda, "Çan Belediyesi olarak SalÇAN isim hakkını alarak salçamızı markalaştırdık. Amacımız yöresel ürünlerimizle ilçemizin ülke pazarında tanıtımını sağlamak. Bu sebeple, tarladan toplanan mahsullerin; işleyen, dönüştüren ve el emeği veren kadınlarımızın geleneksel yöntemler ile oluşturduğu salçaları artık Çan Belediyesi’nin üreticiye destek veren anlayışı ve SalÇAN etiketi ile markalaştırıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden; üretici belgesi alınmış, gerekli gıda analizleri yapılarak içeriğinde yer alan besin değerinin korunması adına tüm aşamalardan geçmiş ürünleri gönül rahatlığı ile tüketiciye ulaşacaktır” ifadelerine yer verdi.

Çan Belediyesi’nden üreticilere destek

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Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Barbaros Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Kocaman Eczanesi
Biga
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