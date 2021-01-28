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Çan Belediyesi’nin karla mücadele çalışmalarına Başkan Öz de katıldı

28.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.Çan İlçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ana arterler ve sokak aralarının trafiğe açık tutulması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
Çan İlçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde ana arterler ve sokak aralarının trafiğe açık tutulması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tuzlama çalışmaları devam ediyor. Etkili olan karla mücadele çalışmalarına Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’de katılarak yürütülen tuzlama ve küreme çalışmalarını yönlendirdi. Başkan Öz, “Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı nihayet geldi. Hem kuraklığa hem de susuzluğa karşı göletlerimizin ve barajlarımızın dolması ve yeraltı kaynaklarımızın beslenmesi için kar yağışına ihtiyacımız vardı. Çok şükür ki kar yağışı beklediğimiz gibi yağmaya başladı. Çan Belediyesi olarak yollarımızın açık olması halkımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir. Çalışmalarımıza Çan Belediyesinin emekçi çalışanları ile birlikte sabaha kadar herhangi bir aksaklık olmaması için devam edeceğiz” dedi. Başkan Öz, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidecek olan vatandaşlara ulaşım desteği sağladıklarını belirtti.

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