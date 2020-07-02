YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 02.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Türkiye çapında 8’incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında derece elde ettiler.Çan Cumhuriyet İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri Türkiye çapında 8’incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında il ve ilçede Elif Gülnar birinci, Gökay Özen ikinci oldu.

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Türkiye çapında 8’incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında derece elde ettiler.
Çan Cumhuriyet İlkokulu 4-A sınıfı öğrencileri Türkiye çapında 8’incisi düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür yarışmasında il ve ilçede Elif Gülnar birinci, Gökay Özen ikinci oldu. Okul müdürü Mehmet Ali Kır, ‘’ 4-A sınıfı öğretmenimiz Hatice Çıtak’ı ve değerli öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyorum’’ dedi.

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden bir başarı daha

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kocaeli'de şebeke suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kocaeli'de şebeke suyu borusu patladı, ev ve iş yerlerini su bastı

Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Serdivan Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi

Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi

Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi

Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı

Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı

Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

Çanakkale Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:42
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:41

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Marmara Eczanesi
Merkez
Özhan Eczanesi
Merkez
Alınteri Eczanesi
Kepez
Çakır Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Türker Eczanesi
Bayramic
Gümüşçay Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Çanakkale’de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Çanakkale’de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu

Gelibolu’da uyuşturucu operasyonu

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.