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Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 26.02.2020 14:42 | Son Güncelleme

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Efe Mirza Filoğlu Equilibrio’da, Elif Özen EGE Q-Bitz’de, Enes Furkan Çalışkan ise Pentago’da il birincisi olarak Antalya’da yapılacak olan TAZOF (Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) Türkiye finallerinde Çanakkale’yi temsil etmeye hak kazandı.Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri TAZOF (Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) Antalya Akıl ve Zeka Oyunları ilçe turnuvalarında Equilibrio, Q-Bitz ve Pentago oyunlarında ilçeyi Çanakkale’de temsil etmeye hak kazanmıştı.

Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Efe Mirza Filoğlu Equilibrio’da, Elif Özen EGE Q-Bitz’de, Enes Furkan Çalışkan ise Pentago’da il birincisi olarak Antalya’da yapılacak olan TAZOF (Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) Türkiye finallerinde Çanakkale’yi temsil etmeye hak kazandı.
Çan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri TAZOF (Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu) Antalya Akıl ve Zeka Oyunları ilçe turnuvalarında Equilibrio, Q-Bitz ve Pentago oyunlarında ilçeyi Çanakkale’de temsil etmeye hak kazanmıştı. Dün gerçekleşen Çanakkale il elemelerinde de öğrenciler aynı başarıyı gösterdi. Çan Cumhuriyet İlkokulundan Efe Mirza Filoğlu Equilibrio’da, Elif Özen EGE Q-Bitz’de, Enes Furkan Çalışkan ise Pentago’da il birincisi oldu ve Antalya’da yapılacak olan TAZOF’un Türkiye finallerinde Çanakkale’yi temsil etmeye hak kazandı.

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Özhan Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Kepez
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Ayvacik
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Ayvacik
Seda Eczanesi
Bayramic
Kurtul Eczanesi
Biga
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