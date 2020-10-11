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Can dostlar Hakkari belediyesine emanet

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Hakkari’de sokak ve yaban yan haynanları, Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde şifa buluyor.Duyarlı vatandaşların bulup getirdiği değişik türlerden birçok yaban hayvanının tedavi edilip sağlığına kavuşturularak doğaya salıverildiği belediye kliniğinde hayvanlar kurtarılmaya devam ediliyor.Son 1 ay içerisinde çok sayıda yaban hayvanı, kedi ve köpeğin getirildiği Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri yapılarak bir süre müşahede altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Can dostlar Hakkari belediyesine emanet

Hakkari’de sokak ve yaban yan haynanları, Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde şifa buluyor.
Duyarlı vatandaşların bulup getirdiği değişik türlerden birçok yaban hayvanının tedavi edilip sağlığına kavuşturularak doğaya salıverildiği belediye kliniğinde hayvanlar kurtarılmaya devam ediliyor.
Son 1 ay içerisinde çok sayıda yaban hayvanı, kedi ve köpeğin getirildiği Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri yapılarak bir süre müşahede altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Gözlerinde hastalık bulunun bir kedi ile distember hastalığı teşhisi konulan bir köpekte veterinerler tarafından muayeneleri yapılarak klinikte tedavi altına alındılar. Kliniğe ulaştırılan tüm can dostların Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi’nin emin ellerinden şifa bulduktan sonra doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Hayvan sever vatandaşlar bu duyarlılıktan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

Can dostlar Hakkari belediyesine emanet

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