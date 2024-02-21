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Can dostlar için bir yılda 190 ton mama üretildi

İHA İHA
21.02.2024 10:27 | Son Güncelleme:
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Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mama Üretim Tesisi’nde 2023 yılında üretilen 190 ton mama Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde bulunan kedi ve köpeklere verildi.

Can dostlar için bir yılda 190 ton mama üretildi

Tesiste yapılan mama üretimi ile hem artan yemekler değerlendiriliyor hem de hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, hastane, restoran, üniversiteler, okullar gibi mekanlarda oluşan artan yemekleri toplayarak Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi içerisindeki Mama Üretim Tesisinde işlemden geçiriyor. İşlem öncesinde toplanan bu yemekler belirli zaman aralıklarında gıda laboratuvarlarında kontrolden de geçirilerek sokak hayvanları için gerekli besin ögelerini taşıyıp taşımadığına bakılıyor. Günlük ortalama 500-550 kilogram arasında mamanın üretildiği tesiste hazırlanan yiyecekler, merkezde bulunan köpek ve kedilerle sokak hayvanlarına veriliyor. Böylece hem artan yemekler değerlendiriliyor hem de hayvanların yiyecek ihtiyacı karşılanıyor. Mama Üretim Tesisi’nde 2023 yılında üretilen 190 ton mama Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde bulunan kedi ve köpeklere verildi.

"ÖZEL OLARAK ÜRETİLİYOR"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’nde bulunan hayvanların tüm ihtiyaç ve bakımlarının özenle yürütülen bir çalışma ile karşılandığını belirterek “Merkezimizin içinde Mama İşleme Tesisimiz mevcut. Şehrimizde bulunan 7-8 noktadan, hastanelerden, askeriyelerden, fabrikalardan topladığımız artan yemeklerle can dostlarımızı besliyoruz. Bu artan yemekleri belli bir işlemden geçirdikten merkezimizde kalan kedi ve köpeklere veriyoruz. Mamalarda protein kaynakları, kemik suyu ile karbonhidrat kaynakları birleştiriliyor. Kepek, ekmek, makarna gibi birçok karbonhidrat kaynağı kullanılıyor” diye konuştu.

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