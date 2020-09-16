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Can dostlar için mama ve su kabı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için hazırlanan su ve mama kapları, Doğu Park’a yerleştirildi.Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ekipleri tarafından Canik ilçesinde bulunan Doğu Park piknik alanlarına sokak hayvanları için mama ve su kapları yerleştirildi.

Can dostlar için mama ve su kabı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için hazırlanan su ve mama kapları, Doğu Park’a yerleştirildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi ekipleri tarafından Canik ilçesinde bulunan Doğu Park piknik alanlarına sokak hayvanları için mama ve su kapları yerleştirildi. Sokaktaki sahipsiz kedi ve köpeklere düzenli olarak mama ve su bırakan ekipler, can dostlarını da unutmadı.
Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Sokak hayvanları için mama ve su dağıtımına devam ediyoruz. Özellikle sıcak havalarda su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, onlar için hayati önem taşıyor. Vatandaşlarımız endişe etmesin. Biz onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Can dostlar için mama ve su kabı

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