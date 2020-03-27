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Can dostlar unutulmuyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.03.2020 12:19 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında sürdürdüğü temizlik, dezenfekte ve ilaçlara çalışmalarının yanı sıra yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmuyor.Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde Korona virüsle mücadelenin yapıldığı bugünlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara olan mama desteğini artırdı.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında sürdürdüğü temizlik, dezenfekte ve ilaçlara çalışmalarının yanı sıra yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmuyor.
Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde Korona virüsle mücadelenin yapıldığı bugünlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara olan mama desteğini artırdı. Korona virüs ile Mücadele Eylem Planı kapsamında kafe ve restoranların kapanması, vatandaşların büyük bir bölümünün de evlerinden çıkmaması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eğriöz mevkii, Aşağısöğütönü ve Zincirlikuyu mahallerinde besleme çalışması yaptı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için çalışmalara hız verildi. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın bu durumdan etkilenmemeleri için ekiplerimiz, sokak hayvanlarını aralıksız olarak beslemeye devam edecek” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan da zorunda olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen yetkililer, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne su ile kuru mama bırakabileceğini de hatırlattı.

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