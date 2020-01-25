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Can dostlara kucak açan merkez

BURSA HABERLERİ  | 25.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sahipsiz, hasta ve yaralı can dostlarına şifa kaynağı oluyor.

Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sahipsiz, hasta ve yaralı can dostlarına şifa kaynağı oluyor. Her yıl 5 bini aşkın girişin yapıldığı merkezde, can dostlar tıbbi müdahalelerle sağlıklarına kavuşuyor.
Nilüfer Belediyesi 2003 yılında hayata geçirdiği Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ile can dostlarına kucak açmaya devam ediyor. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, bünyesinde bulundurduğu ameliyathane, röntgen ve muayene odaları, laboratuvar, doğum locaları, kuduz müşahede ve karantina bölümleri, kedi ve yavru bölümleri, kedi yeni doğan üniteleri, kaloriferli kafes bölümleri ve sahiplendirme bölümleriyle donanımlı bir tesis niteliği taşıyor. 7 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu merkezde, sokak hayvanları için poliklinik ve veteriner hekimlik hizmetleri de veriliyor. Merkezde ayrıca bakım, beslenme ve barınma ihtiyaçları da karşılanıyor.
Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde can dostların bulunduğu alanlar her gün temizlenerek, hijyenik ortamda hayat sürmeleri sağlanıyor. Merkeze gelen can dostları genel sağlık kontrollerinden sonra kısırlaştırılırken kimi sahiplendiriliyor kimi ise doğal alanlarına geri salınıyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 2019 yılında 5 bin 231 girişin yapıldığı Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde 982 sahipsiz sokak hayvanının kısırlaştırılarak, doğal alanlarına yeniden bırakıldığını belirtti.
Başkan Erdem, “Bin 131 hayvanın sahiplendirildiği merkezde, bin 576 sahipsiz sokak hayvanına cerrahi operasyon yapıldı, bin 378 hayvan da tedavi gördü. Merkezimizi 2019 yılında 8 bini aşkın kişi de ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ayrıca ilçedeki sahipsiz sokak hayvanlarının hayat kalitesini artırmak amacıyla, güvercin evleri, köpek egzersiz alanlarını da hayata geçirdi. 27 kedi evi, 46 beslenme odağı, 20 otomatik su odağı bulunan Nilüfer’de ekiplerimiz, mama, su ve hijyen kontrollerini de düzenli olarak yapıyor. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda Nilüfer’in çeşitli bölgelerinde can dostları için 18 adet mama su noktası montajı da yapıldı” dedi.
Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün eğitim faaliyetleri kapsamında gelen taleplere olumlu yanıt vererek, 67 okulda sokak hayvanları ilgili eğitimler verdiğini de sözlerine ekledi.

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