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Can dostlara mama bırakıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.05.2020 10:12 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Haytap desteği ile kent dışındaki can dostlara mama desteğinde bulunuldu.4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından da sokak hayvanları unutulmadı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Haytap desteği ile kent dışındaki can dostlara mama desteğinde bulunuldu.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından da sokak hayvanları unutulmadı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentten 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki çöplük mevkiinde bulunan barınaklarda kalan sokak hayvanlarına mama bırakıldı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, barınaklarda bulunan can dostlara Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Haytap desteği ile günde 200 kilo mama desteğinde bulunduklarını belirttiler.

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