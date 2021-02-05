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Can dostlara sıcak yuva

05.02.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Düzce Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Bipativer Düzce Hayvanları Koruma Derneği tarafından sokak hayvanları için hazırlanan kulübeler şehir merkezinde ihtiyaç duyulan noktalara konumlandırılıyor.Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü ile Bipativer Düzce Hayvanları Koruma Derneği sokak hayvanlarına yönelik örnek bir çalışma gerçekleştiriyor.

Düzce Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Bipativer Düzce Hayvanları Koruma Derneği tarafından sokak hayvanları için hazırlanan kulübeler şehir merkezinde ihtiyaç duyulan noktalara konumlandırılıyor.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü ile Bipativer Düzce Hayvanları Koruma Derneği sokak hayvanlarına yönelik örnek bir çalışma gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından korunarak yaşamlarını sürdürmeleri için şehrin belli noktalarına konulmak üzere kedi ve köpekler için özel olarak kulübeler hazırlandı. İlk etapta 100 adet yapılması öngörülen kulübelerden 15 adedi kentin belirli noktalarına yerleştirilmeye başlandı.
Düzce Belediyesi ve Milli Parklar il Müdürlüğü, kulübelerin yapımında kullanılan malzemelerin temini konusunda katkıda bulunurken, gönüllü hayvanseverler ise montaj aşamasında yer alarak projeye destek veriyor.

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