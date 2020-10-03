Can dostların sevgi dolu sığınağı: "Emekli Hayvanlar Çiftliği"

SERGEN SEZGİN - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve benzer nedenlerle yardıma muhtaç kalan hayvanlar için Bursa'da "Emekli Hayvanlar Çiftliği" kurdu.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek gören proje kapsamında uzun süren çalışmaların ardından Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde oluşturulan çiftlik, Türkiye'nin dört bir yanından at, eşek, inek, koyun, tavuk gibi birçok türden hayvana ev sahipliği yapıyor.

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, AA muhabirine, Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni, yıllarca insanoğluna hizmet etmiş, terk edilmiş, atılmış ve zor durumda kalmış hayvanlar için kurduklarını söyledi.

Öncelikli amaçlarının "yaşatmak" olduğunu belirten Demir, hayatın her canlı için kutsal olduğunu ve yaşama özgürlüğü bulunduğuna inandıklarını dile getirdi.

Kedi ve köpeklere belediyeler tarafından yardım edildiğini ancak diğer türdeki hayvanların bu kadar şanslı olmadığını ifade eden Demir, "Atlar ve eşekler bu işin en mağdur kısmında olan hayvanlar. Onların daha da kötü sonları olabiliyor. Atı ve eşeği bir köy yerinde terk ettiğinizde sonu hazin olabiliyor." dedi.