YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti

Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti

BİTLİS HABERLERİ  | 08.02.2020 23:03 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Özel Tatvan Can Hastanesi, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle devlet hastanesine gidemeyen hastalar için ücretsiz tedavi hizmeti başlattı.Bitlis’te yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Can Hastanesinden hava koşulları nedeniyle ücretsiz tedavi hizmeti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Özel Tatvan Can Hastanesi, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle devlet hastanesine gidemeyen hastalar için ücretsiz tedavi hizmeti başlattı.

Bitlis’te yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Hasta vatandaşın olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için Özel Tatvan Can Hastanesi örnek bir davranışta bulunarak hastalara sağlık hizmeti verileceğini duyurdu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları yüzünden devlet hastanelerimize ulaşmayan tüm hastalarımıza ayrım yapılmaksızın (Yeşil Kart, SGK’lı, sosyal güvencesi olamayan) hava koşulları düzelene kadar Acil Servisimiz ücretsiz tedavi hizmeti verecektir.” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Maçın ardından

Maçın ardından

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Gediz’de trafik kazası: 6 yaralı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Karla mücadele de farklı dönem, farklı yöntem

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:31
İkindi
15:21
Akşam
17:47
Yatsı
19:05

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Merkez Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Güroymak Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Deniz Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis’te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Hizan’da kar yağışı ve tipi

Eski Bakan Ergezen’den Müftü İmamoğlu’na Ziyaret

Eski Bakan Ergezen’den Müftü İmamoğlu’na Ziyaret

Tatvan’da Mühendisler Ve Mimarlar Toplantısı

Tatvan’da Mühendisler Ve Mimarlar Toplantısı

Tekzen Mağazası Tatvan’da Okul Onarıyor

Tekzen Mağazası Tatvan’da Okul Onarıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.