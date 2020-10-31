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Çan Küçüktepe Köyü camiinde hasar tespiti yapıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 31.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Çan İlçesine bağlı Küçüktepe köyü camiinde hasar tespiti yapıldı.30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51’de merkez üssü İzmir Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Çan’da da hissedildi.

Çan İlçesine bağlı Küçüktepe köyü camiinde hasar tespiti yapıldı.
30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51’de merkez üssü İzmir Ege Denizi olan 6.6 büyüklüğündeki deprem Çan’da da hissedildi. Çan ve köylerinde can ve mal kaybı olmazken, Küçüktepe köyü camii depremden hasar gördü. Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, Küçüktepe köyü muhtarı ve Küçüktepe köyü imamı ile birlikte camiide hasar tespiti yaptılar. Küçüktepe köyü camii tedbir amaçlı ibadete kapatıldı. Köy camii onarımı tamamlanana kadar Küçüktepe köyü eski okuluna uygun bir ibadethane oluşturulması ve Cuma namazına hazırlanması kararı alındı.

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