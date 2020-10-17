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Can kurtarmak için güvenli ve defansif sürüş eğitimi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.10.2020 12:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da UMKE ile afetlere hazırlık projesi kapsamında güvenli ve defansif sürüş teknikeri uygulamalı eğitimi düzenlendi.Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘’UMKE ile afetlere hazırlık’ isimli projesi kapsamında “Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri” Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde teorik ve Hayrabolu Motokros Parkur Sahası bünyesinde uygulama eğitimi tamamlandı.Proje kapsamında; Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev alan 26 personelin acil sağlık hizmetlerinde etkin sağlık ve kurtarma hizmeti sunabilmesi, eğitimli/ nitelikli sürücü sağlık personeli yetiştirilmesi planlandı.

Tekirdağ’da UMKE ile afetlere hazırlık projesi kapsamında güvenli ve defansif sürüş teknikeri uygulamalı eğitimi düzenlendi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘’UMKE ile afetlere hazırlık’ isimli projesi kapsamında “Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri” Tekirdağ Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde teorik ve Hayrabolu Motokros Parkur Sahası bünyesinde uygulama eğitimi tamamlandı.
Proje kapsamında; Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev alan 26 personelin acil sağlık hizmetlerinde etkin sağlık ve kurtarma hizmeti sunabilmesi, eğitimli/ nitelikli sürücü sağlık personeli yetiştirilmesi planlandı. Afetlerde (deprem, sel, yangın) kullanılmak üzere tahsis edilen 4x4 araçlar ile, 112 Acil Sağlık Hizmetlerine tahsis edilen 4x4 paletli ambulansların karla kaplı yollar ile afet durumlarında vakalara zamanında ulaşabilmesi amacıyla düzenlenen ileri sürüş teknikleri, defansif sürüş teknikleri gibi konuların yer aldığı teorik ve uygulamalı eğitim 2 grup şeklinde düzenlendi. Her grubun 13 kişiden oluştuğu, her grubun eğitiminin 3 gün sürdüğü “UMKE ile Afetlerde Hazırlık” projesi kapsamında düzenlenen “Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri” eğitimi verildi.
2 Grubun eğitiminin tamamlanmasına müteakip “ Sertifika Teslim Töreni” düzenlendi. Düzenlenen törene; İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan Başkanlığında Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Serkan Alkan, UMKE personeli ve 112 personeli katılım gösterdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan yaptığı konuşmada; “Kritik dakikalar ve saniyeler içerisinde hayat kurtarma ve hayatın ileriki dönemlerde daha iyi idame ettirilmesi amacıyla 7/ 24 cansiperane bir şekilde görev başında olan ve bu kutsal görevi ifa eden Sağlık çalışanlarımıza, gönüllülük esası ile görev yapan UMKE personelimize canı gönülden teşekkür eder minnet ve şükranlarımı sunarım” dedi.

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