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Can salında ölümü beklerken Türk Sahil Güvenlik kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.10.2020 20:25 | Son Güncelleme

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından sık sık Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen sığınmacılardan 22’si daha Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı bulunduğu ve açık denizde sürüklendiği bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.Yine Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 9 sığınmacıyı kurtardı.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından sık sık Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen sığınmacılardan 22’si daha Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı bulunduğu ve açık denizde sürüklendiği bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı.
Yine Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 9 sığınmacıyı kurtardı.

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