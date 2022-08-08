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Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

08.08.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin "TCSG-61" ve "TCSG-905" botlarıyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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