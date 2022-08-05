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Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

05.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, "TCSG-8" botuyla düzenlediği operasyonda, çeşitli ülkelere mensup 53 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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