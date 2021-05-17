Çanakkale açıklarında 80 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki iki ayrı operasyonda, 80 düzensiz göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekipler, motoru arızalanan bottaki 55 kişiyi kurtardı.

Öte yandan Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 25 düzensiz göçmen de ekiplerce kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



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