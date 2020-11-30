YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale açıklarında 80 sığınmacı yakalandı

Çanakkale açıklarında 80 sığınmacı yakalandı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 30.11.2020 20:22 | Son Güncelleme

Çanakkale açıklarında 80 sığınmacı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 80 sığınmacı yakalandı.

Ayvacık'ın Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında, can salı ve lastik botların içinde yabancı uyrukluların bulunduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bazıları batmak üzere olan botlardaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale Namaz Vakitleri 1 Aralık Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:10
Öğle
13:08
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:20

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Kepez Eczanesi
Kepez
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Derman Eczanesi
Can
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.