YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 93 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-905" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise lastik bot içindeki 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan 93 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayvacık açıklarında 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıAyvacık açıklarında 66 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Kars'ta iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldüKars'ta iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Tunceli’de karla mücadele sürüyorTunceli’de karla mücadele sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık operasyon

Çanakkale Namaz Vakitleri 21 Aralık Çarşamba

İmsak
06:55
Sabah
08:26
Öğle
13:17
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:24
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.