YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

18.01.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 73 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "KB-4510" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 73 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çan’da trafik kazası: 2 yaralıÇan’da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldıHatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı
Gelir gider bütçesi dökümünü vatandaşa dağıtan belediye başkanı: "Şeffaf belediyecilikle Türkiye birincisi olduk"Gelir gider bütçesi dökümünü vatandaşa dağıtan belediye başkanı: "Şeffaf belediyecilikle Türkiye birincisi olduk"
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Ocak Çarşamba

İmsak
06:58
Sabah
08:27
Öğle
13:30
İkindi
16:00
Akşam
18:22
Yatsı
19:45
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.