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Çanakkale açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

12.08.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 17 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" ve "KB-20" botlarınca kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik operasyon

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