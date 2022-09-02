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Çanakkale açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

02.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 32 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

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