YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.07.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen farklı ülkelere mensup 9 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-6" botunca düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldıAK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı
Samsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladıSamsun'da 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale operasyon

Çanakkale Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
06:02
Öğle
13:26
İkindi
17:20
Akşam
20:40
Yatsı
22:16
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

Rus askerleri Ukraynalı esirleri hadım mı ediyor?

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.