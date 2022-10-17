YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.10.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botta farklı ülkelere mensup 24 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığının "TCSG-28" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Assos kazısında bulunan bir amforada 1600 yıllık kılçık kalıntılarına ulaşıldıAssos kazısında bulunan bir amforada 1600 yıllık kılçık kalıntılarına ulaşıldı
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybettiTiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybetti
Amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttuAmatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda turna balığı tuttu
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik operasyon

Çanakkale Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
13:05
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:58
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.