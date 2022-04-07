Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.

TCSG-28 komutanlığı ekipleri, botta farklı uyruklara mensup 35 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz