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Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

07.04.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında lastik bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botu tespit etti.

TCSG-28 komutanlığı ekipleri, botta farklı uyruklara mensup 35 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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