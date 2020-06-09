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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 134 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına geri itilen 134 sığınmacı kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen sığınmacılar kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 3 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği farklı ülkelere mensup sığınmacılardan 35'i Babakale, 52'si Sivrice, 47'si de Arıklı açıklarında tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alındı.

Kıyıya çıkarılan 134 kişi, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

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