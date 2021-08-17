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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.08.2021 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot içinde bir grubun yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 12 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 12 düzensiz göçmen kurtarıldı

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