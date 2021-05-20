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Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

20.05.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında, lastik bot içinde bir grubun bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 kişi kurtararak kıyıya çıkardı.

Sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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