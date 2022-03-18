Çanakkale açıklarındaki lastik botlarda 92 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarındaki lastik botlarda yakalanan 92 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik botlar tespit etti. Ekiplerin yaptığı iki operasyonda, botlarda farklı uyruklara mensup 92 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
Küçükkuyu beldesinde karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
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