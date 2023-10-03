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Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 165 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

03.10.2023 07:20 | Son Güncelleme:
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Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 165 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarındaki operasyonlarda 165 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu can salı ve lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-6" ve "KB-20" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Suriye, İran ve Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-6" botuyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan toplam 165 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sahil güvenlik operasyon

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