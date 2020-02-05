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Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 05.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu.

Boğazda öğlen etkisini artıran fırtına ve sağanak, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki gemilerin kaptanlarına telsizle uyarıda bulunarak saat 14.30 itibarıyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.

Yetkililer, kuzey ve güney yönlerden geçiş yapmak isteyen gemilerin güvenli bölgelerde bekletildiğini, hava durumunun düzelmesine paralel olarak da trafiğin normale döneceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Boğaz çanakkale fırtına

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Merkez
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