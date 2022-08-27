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Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu

27.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı girişinde kargo gemisi karaya oturdu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı girişinde karaya oturan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Ukrayna'dan Yunanistan'a seyreden 93 metre boyunda ve 2 bin 950 groston ağırlığındaki Saint Vincent bayraklı "Yalıköy" adlı kargo gemisi, boğazın Marmara Denizi yönünden girişindeki Gelibolu Bolayır mevkisi önlerinde henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" römorkörü ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu, geminin bulunduğu bölgeye gönderildi.

Karaya oturan geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Çanakkale Çanakkale Boğazı karaya oturma

Çanakkale Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

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