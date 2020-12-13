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Çanakkale Boğazı yeniden gemi geçişlerine açıldı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 13.12.2020 15:23 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı yeniden gemi geçişlerine açıldı

ÇANAKKALE (AA) - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden kedi yolu yapım çalışmalarından dolayı transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.

Köprünün havai servis platformu olan kedi yolunun montajına, boğazın geçişlere kapalı olduğu saatlerde devam edildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu tamamlandıktan sonra ana halatlar ile askı halatlarının montajı yapılacak.

Bunun ardından da tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanıp tabliyelerin yerlerine yerleştirilmesi işlemine geçilecek.

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