YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

13.08.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle marinaya çekildi.

Boğaz geçişi yapan içinde bir kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki özel teknenin makineleri Kepez önlerinde arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Tekne daha sonra yedeklenip arızanın giderilmesi için Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yangın söndürme tankeri dağıtım töreninde konuştu:AK Parti Grup Başkanvekili Turan, yangın söndürme tankeri dağıtım töreninde konuştu:
Fransız genç kız, Sivas'ta Müslüman olduFransız genç kız, Sivas'ta Müslüman oldu
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale arıza kegm

Çanakkale Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:40
Sabah
06:16
Öğle
13:24
İkindi
17:13
Akşam
20:22
Yatsı
21:52
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

2906 yılından geldiğini söyledi! İnsanlığı uyardı

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.