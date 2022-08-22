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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

22.08.2022 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle tersaneye çekildi.

İçinde iki kişinin bulunduğu 10 metrelik özel teknenin makineleri Kangırlı mevkisi önlerinde arızalandı.

Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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