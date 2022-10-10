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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

10.10.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, KEGM ekiplerince kurtarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

Boğazda seyir yapan ve içinde 2 kişinin bulunduğu 11 metrelik özel teknenin makineleri Soğandere mevkisi açıklarında arızalandı.

Bir süre sürüklenen teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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