YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi

15.10.2021 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi güvenli bölgeye çekildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makine arızası oluşan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Tekirdağ'a seyreden 160 metre uzunluk ve 14 bin 909 groston ağırlığındaki Antigua Barbuda bayraklı "HC Jana Rosa" adlı yük gemisinin makineleri Nara mevkisi önlerinde arızalandı.

Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait "Kurtarma-15" ve "Kurtarma-16" römorkörleri sevk edildi.

Yedeklenen gemi, Şevketiye bölgesine götürülerek demirletildi.

Boş durumdaki geminin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Telefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazlaTelefonlardaki gizli tehlike: 10 kat daha fazla
Bilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacakBilim Kurulu üyesinden korkutan açıklama: Çok zor olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de TÜGVA kampını ziyaret etti:AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de TÜGVA kampını ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:05
İkindi
16:11
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Narin Eczanesi
Merkez
Troya Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Güler Eczanesi
Bayramic
Marmara Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.