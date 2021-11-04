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Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

04.11.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri normale döndü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle iptal edilen iki feribot seferi yeniden yapılmaya başlandı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nın ardından iptal edilen Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri normale döndü.

Çanakkale il merkezi ile Eceabat ve Kilitbahir iskelelerinde bekletilen araçlar sırayla feribota alınmaya başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri yönlendiriyor.

Lapseki-Gelibolu arasındaki seferler ise bölgedeki sis yoğunluğu nedeniyle hala yapılamıyor.

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