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Çanakkale Boğazı’nda yunuslardan görsel şölen

09.01.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı’nda balık sürülerinin peşinden giden yunuslar izleyenleri büyüledi. Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 8 yunus, balıkları avlamaya çalıştı.

Çanakkale Boğazı’nda yunuslardan görsel şölen

Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.
Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti.

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Çanakkale Boğazı

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