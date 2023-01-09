Çanakkale Boğazı’nda yunuslardan görsel şölen

Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, yaklaşık 15 dakika süren gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu.
Takıldıkları balık sürüsünün peşinden kıyıya kadar gelen yunus balıkları vatandaşların ilgisini çekti.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.