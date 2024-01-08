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Çanakkale-Bursa kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi öldü

08.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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Çanakkale-Bursa kara yolunda midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Lapseki'den Biga'ya seyir halinde olan Halit C. idaresindeki 17 KF 888 plakalı Biga Birlik'e ait midibüs, Mehmet Yurdakul'un (61) kullandığı 17 AFC 915 plakalı otomobille Alpagut kavşağında çarpıştı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul ile yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale ve Lapseki'deki hastanelere sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mehmet Yurdakul, kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lapseki kaza

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