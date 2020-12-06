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Çanakkale Çan ilçesinde kapılar numaralandırılıyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.12.2020 14:50 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesi’ne bağlı Terzialan Beldesi’nde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mekânsal adres sistemi ile yenilenen kapı numaraları değiştiriliyor.Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, “Türkiye genelinde başlatılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonucunda beldemizde de adreslerin kolayca bulunabilmesi için yenilenen kapı numara levhaları belediyemiz personeli tarafından Süle mahallemizde çalışmalar tamamlanırken, Çakmak Çayır mahallemizde de levhaların kapılara çakılma işlemleri devam ediyor” dedi.

Çanakkale’nin Çan ilçesi’ne bağlı Terzialan Beldesi’nde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mekânsal adres sistemi ile yenilenen kapı numaraları değiştiriliyor.
Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, “Türkiye genelinde başlatılan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonucunda beldemizde de adreslerin kolayca bulunabilmesi için yenilenen kapı numara levhaları belediyemiz personeli tarafından Süle mahallemizde çalışmalar tamamlanırken, Çakmak Çayır mahallemizde de levhaların kapılara çakılma işlemleri devam ediyor” dedi.

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