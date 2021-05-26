Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığından 14 ildeki eş zamanlı FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama:

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de14 ilde yürütülen FETÖ/PDY operasyonunun "şüphelilerin Kovid-19'u yaydığı" gerekçesiyle düzenlendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 5 gün önce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin bölge imamları ve güncel yapılanmasına ilişkin 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında şüphelilere Kovid-19 salgınını yaydıkları gerekçesiyle operasyon düzenlendiği şeklindeki haber ve paylaşımlar yapıldığı aktarılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kovid-19 salgınını yaydığı iddiasıyla yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamakta olup yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.
Çanakkale merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 84 şüpheli yakalanmıştı. MİT destekli operasyonda örgütün Çanakkale'deki öğrenci, esnaf, aile ve mahrem il yapılanması ile finans ağı çökertilmişti.
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