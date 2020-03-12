Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı etkinlikleri başladı

ÇANAKKALE (AA) - Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi'nde düzenlenen tören ve "Çanakkale-Ankara 23. Zafer Koşusu" ile başladı.

Vali Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, Çanakkale ruhunun doğduğu topraklarda şanlı ecdadın manevi huzurunda ortak duyguları paylaşmanın onur ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, Türk'ün şanlı tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Tavlı, "Çanakkale Zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin şanlı destanıdır." dedi.

Tavlı, zaferin 105'inci yıl dönümünü büyük heyecan, gurur ve coşkuyla kutlamanın, şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu zaferin, Türk milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin kanıtı olduğunu anlatan Tavlı, şöyle konuştu: