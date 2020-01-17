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  4. Çanakkale Gazisi Kaçmaz’ın oğlu öğrencilerle buluştu

Çanakkale Gazisi Kaçmaz’ın oğlu öğrencilerle buluştu

KARABÜK HABERLERİ  | 17.01.2020 17:51 | Son Güncelleme

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıdığı 1994’te 110 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz, Safranbolu Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu’unda "Çanakkale ruhu" konferansına katıldı.Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Alp’in davetlisi olarak Safranbolu’ya gelen Turgut Kaçmaz, öğrencilere "Çanakkale ruhunu" yaşattı ve çocukların yoğun ilgisinden mutlu oldu.Şehit Atilla Bodur İlkokulu Müdürü İrfan Yalçınkaya, Turgut Kaçmaz’ın verdiği konferanstan çok memnun olduğunu, tüm öğrencilerin büyük bir ilgiyle sıkılmadan konferansı izlediklerini söyledi.

"Dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıdığı 1994’te 110 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu dünya barış elçisi Turgut Kaçmaz, Safranbolu Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu’unda "Çanakkale ruhu" konferansına katıldı.
Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Alp’in davetlisi olarak Safranbolu’ya gelen Turgut Kaçmaz, öğrencilere "Çanakkale ruhunu" yaşattı ve çocukların yoğun ilgisinden mutlu oldu.
Şehit Atilla Bodur İlkokulu Müdürü İrfan Yalçınkaya, Turgut Kaçmaz’ın verdiği konferanstan çok memnun olduğunu, tüm öğrencilerin büyük bir ilgiyle sıkılmadan konferansı izlediklerini söyledi. Öğrencilerin kendi istekleriyle şiirler ve İstiklal Marşı’nı okuduklarını ifade eden Yalçınkaya, hem Turgut Kaçmaz’a hem de Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Alp ve yönetimine teşekkür etti.
Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Alp, "Ben Çanakkale şehidi Ali oğlu Hasan’ın torunu olarak şehit dedemin ismini gururla taşıyorum. Okulumuz öğrencilerine Çanakkale ruhunu aşılamak bu şanlı zaferi bizzat yaşayan Gazi Hüseyin Kaçmaz’ın oğlu Turgut Kaömaz’ın ağzından dinlemelerini sağlamak için Turgut Amcayı okulumuza davet ettim. Kendisi bizi kırmadı ve geldi. Çocuklar salona girerek Çanakkale ile ilgili resimleri ve Çanakkale’de dedelerimizin giydiği kıyafetle Turgut Amcayı gördüklerinde gözlerindeki ışığı heyecanı görmek beni gelecek için çok umutlandırdı" dedi.

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